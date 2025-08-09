8日夜、由利本荘市に相次いで記録的短時間大雨情報が発表され、局地的に猛烈な雨が降りました。由利本荘市内では住宅や学校で浸水被害が確認されています。水をかき分けて進む、車。昨夜、由利本荘市で撮影された映像です。気象庁は8日夜、由利本荘市北部付近に記録的短時間大雨情報を2度、発表しました。由利本荘市中心部では午後10時17分までの1時間に観測史上最大となる117.5ミリの雨を観測しています。一夜明けた、由利本荘市