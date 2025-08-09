〈「いま、生理前でしょ？」妻への“大失言”から一転して…20代夫婦クリエイター「りゅなりさ」のりゅなが“気持ちを察せる夫”に変われたワケ〉から続くYouTubeチャンネル登録者数67万人超を誇る夫婦クリエイター・りゅなりさ。今年3月、妻のりさが妊娠したことを報告した動画は100万回以上再生され、多くのファンから祝福の声が寄せられた。【画像】「世界一可愛い妊婦さん」「ビジュ爆発してる」と話題を呼んだりゅなりさの