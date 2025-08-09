Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡§ÊÛ¸î»Î¤òÌ´¸«¤ëÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÁÊ¾ÙÌäÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¡ÈÊÛ¸î»Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤¿Í¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ »²¹Í¡§¡ØSweet Home¡Ù¤ÏËÜÅö¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤òÉÁ¤­Â³¤±¤ë¥·ー¥º¥ó2¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²øÊª¤¿¤Á¡© ¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤¬±é¤¸¤ë¥½¥¯¥Õ¥ó¤Ï¡¢