お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。映画を鑑賞したことを報告した。「星つなぎのエリオ、刺さりました」と書き出して、1日から公開の映画「星つなぎのエリオ」を鑑賞したと報告。「さまざまな“愛”をいっぱい感じ、最後には自分も愛に包まれていました」と感想をつづった。「エンドロールの『NAOMIWATANABE』の文字にも感動したなぁ」として、声優で参加した渡辺直美に胸