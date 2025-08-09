◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人は９日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。増田陸内野手が「６番・一塁」で５試合ぶりにスタメン出場する。２年目左腕の又木鉄平投手が今季初登板初先発。岸田行倫捕手とのバッテリーでプロ初勝利を目指す。以下、両チームのスタメン。【巨人】１（右）丸、２（中）佐々木、３（遊）泉口、４（左）キャベッジ、５（捕）岸田、６（一）増田陸、７（三）リチャード