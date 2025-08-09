パ首位・ソフトバンクは９日、２位・日本ハムとの首位攻防戦（みずほペイペイ）に臨んだ。試合前のセレモニアルピッチには、グラビアなどで活躍するタレントの新谷あやかが登場。背番号「１００」のホームユニホームを着て、白のショートパンツ姿で力強い投球を披露した。最速１０２キロを誇る博多美女。美しい投球フォームから投じられたボールはやや抜けて、球速は９１キロにとどまった。「悔しい！」「くそーっ！」と感情を