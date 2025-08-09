◆パ・リーグロッテ―オリックス（９日・ＺＯＺＯマリン）【オリックス】１（中）広岡、２（三）宗、３（指）頓宮、４（右）杉本、５（左）中川、６（一）太田、７（二）大里、８（遊）紅林、９（捕）若月、▽投＝エスピノーザ【ロッテ】１（中）藤原、２（左）西川、３（捕）寺地、４（右）山本、５（指）ソト、６（三）安田、７（二）藤岡、８（一）上田、９（遊）友杉、▽投＝小島