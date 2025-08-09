陸上自衛隊宮古島駐屯地＝2023年、沖縄県宮古島市陸上自衛隊宮古島駐屯地のトップで、宮古警備隊長の比嘉隼人司令（1等陸佐）が6日、沖縄県宮古島市内の駐車場で陸自訓練へ抗議活動をしていた市民団体メンバーに「許可取れ、早く」と大声で迫っていたことが9日、団体側への取材で分かった。団体側は「威圧的だった。いきなり怒鳴られて驚き、恐ろしいと思った」と反発した。駐屯地の広報担当は「市民が拡声器を用いて大きな声