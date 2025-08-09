歌手の中島美嘉（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。珍しい“ドアップ”ショットを披露した。【写真】「セクシーで綺麗」レアな“ドアップ”ショットを公開した中島美嘉中島は「本日ムラサキ」と一言添え、自撮りショットを2枚アップ。紫色のアイメイクが映える、“ドアップ”ショットを披露した。この投稿にファンからは「素敵なメイク」「何と神々しい」「妖艶さが似合ってるねー」「めちゃめちゃ綺麗でかっこいいで