◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー１勝の１９歳ルーキー・入谷響（加賀電子）は２位で出て３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と３打差の３位につけた。８日の第１Ｒは、最終１８番の第２打がグリーン右手前の木の上に打ち込んだ直後、悪天候のため競技中断のホーンが鳴った。