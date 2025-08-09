ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢£¸Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÄ»³ÈËÀ²µÄ°÷¤¬¡¢Æ±Æü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢Áí²ñ¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ëÎ×»þÁíºÛÁª¤¬µÄÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬ÅÞÂ§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¼Â»ÜÀ§Èó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí²ñ¤Ç³ÆµÄ°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Ìó£±»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Í­Â¼¼£»ÒÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤¬