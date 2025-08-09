岩内町の国道できょう（２０２５年８月９日）午後、乗用車3台が絡む事故があり、20代から50代の男女3人がけがをして病院に搬送されました。事故があったのは、岩内町敷島内の国道229号・弁慶トンネル内です。きょう（９日）午後1時20分ごろ、事故の当事者から「トンネル内で事故がありました」と警察に通報がありました。警察によりますと、対向車線の車を含む、乗用車3台が衝突したということです。消防によりますと、この事故で