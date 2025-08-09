舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が８月９日の札幌６Ｒで脱鞍した際に左足を負傷。７Ｒキアニーナは丸山元気騎手（５１→５４）、８Ｒカンカールは松本大輝騎手（５３→５５）に乗り替わりとなった。１０日は札幌で１Ｒニャンタロウなど８鞍を予定しているが、騎乗できるかは当日の朝に決定する。