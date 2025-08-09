「中日２−０広島」（９日、バンテリンドーム）広島が今季１７度目の完封負けを喫し、５位に転落した。この日は前日に左内転筋を痛めた小園、ファビアン、末包がベンチスタート。先週の対戦で完封された相手先発・高橋宏攻略へ、左打者を６人並べたが、攻略の糸口をつかめなかった。二回２死二塁ではモンテロが空振り三振。２点を追う七回は１死満塁と攻めるも、矢野は一ゴロ、代打・小園は二ゴロに倒れた。先発・森下は