石破首相は9日、参議院選挙で大敗した自身の責任について、自民党内の意見や参院選の総括を踏まえて「適切に考えたい」と述べました。石破首相「昨日の両院議員総会、党において進んでいる総括というものも踏まえて、適切に考えて参りたい」8日に行われた自民党の両院議員総会では、石破首相が改めて続投への意欲を示す一方、議員からは辞任を求める声や、総裁選挙の前倒しを求める声が相次いでいました。石破首相は9日、こうした