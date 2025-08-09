プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（9日、横浜スタジアム）巨人のスタメンが発表されました。前日今季最多タイの12得点を奪った巨人は野手2人を変更。5番・キャッチャーで岸田行倫選手、6番・ファーストで増田陸選手がスタメン出場となります。先発は2年目の又木鉄平投手。ルーキーイヤーの昨季は3試合に登板し0勝1敗で防御率6.10の成績。今季初登板・初先発となります。