６日、新疆崑崙山景勝地。（チラ＝新華社記者／王菲）【新華社ウルムチ8月9日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区策勒（チラ）県に位置する新疆崑崙山景勝地が夏の観光シーズンを迎えた。避暑や休暇を楽しもうと多くの観光客が訪れ、崑崙山脈の独特な魅力を味わい、崑崙文化の奥深さを感じている。６日、新疆崑崙山景勝地で野外パフォーマンス「源起崑崙」を演じる役者。（チラ＝新華社記者／王菲）６日、新疆崑崙山景