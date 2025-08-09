令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第47話「幸せのディストピア」が10日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第47話「幸せのディストピア」予告ボッカ大統領（声：安元洋貴）が「人間界牧場化計画」を発動した。ショウマ（知念英和）らは街中で不可思議な動きをする人々を目撃、その恐ろしい計画を察知する。ショウマはリゼル（鎌田英怜奈）らがヒトプレス化を