新潟県警組織犯罪対策課は８日、県内の７０歳代女性が現金１億７１３５万円をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺被害に遭ったと発表した。県内での同種の詐欺の被害額としては過去最高という。同課によると、女性は２月頃、インターネット上で見つけた海外の投資会社のサイトに接続。同社従業員を名乗る者に暗号資産の投資を勧められてサイト上に口座を開設し、２月２０日から５月１２日まで１１回にわたり計４６８５万円を指定さ