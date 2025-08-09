お盆休みを前に、3連休初日の９日午前、JR岡山駅の新幹線ホームでは大きな荷物を持った親子連れなどの姿がありました。JR西日本によりますと、山陽新幹線・在来線ともに下りのピークは9日、上りのピークは16日です。新幹線「のぞみ」は17日まで全席指定席で運行しています。 鹿児島へ帰省する大学生「初めて鹿児島に帰るので、地元の友達と遊ぼうかなと思っている」 家族で香川へ旅行「さぬきうどんをいっ