カーネーション吉田が、彼氏がいることを隠してコンパに参加していた女芸人の過去を暴露する場面があった。【映像】彼氏がいることを隠してコンパニ来た女芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはAKB48の小栗有以が登場した。 日本経済の落ち込みや広告収入の低下に