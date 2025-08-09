本格的なお盆休みに向け、高松空港は帰省客らの混雑が始まっています。９日午前、大きな荷物を持った帰省客や観光客が到着し、出迎えた家族や親戚との再会を喜んでいました。 千葉から帰省した家族「けっこう混んでいました。子どもたちは２回目の飛行機で、すごく楽しそうでした」 「ひいおばちゃんの家に行くんです」Ｑひいおばちゃんはいっぱい遊んでくれる？「うん。優しいです」 東京から帰省した人「開催中の瀬戸内