【MLB】ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】枠“内”の絶妙球→ゲレーロJr.が“猛抗議”（実際の様子）ブルージェイズのゲレーロJr.内野手が、球審の判定に不満を爆発させ猛抗議した。アイコン的存在であるゲレーロJr.の第1打席は、1回表、2死走者なしの場面。ドジャース先発カーショーにわずか2球で追い込まれるも、その後の2球を見逃し、カウントは2ボール2ストライクに。そして