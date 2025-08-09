MVP受賞の期待が高まる大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の二刀流がふたたび注目度を高めている。去る8月6日に行われたカージナルス戦で「1番・投手兼DH」で先発マウンドに立った大谷は、投手としては今季最長となる4回（54球）を投げ、被安打2、1失点、与四死球0、8奪三振の好投。打っても3回の第2打席に一時逆転となる39号2ランをマーク。ドジャースは3-5で敗れたものの、“主役級”の活躍を見せた。【動画】まるで