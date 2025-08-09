「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは首位・ソフトバンクとの直接対決初戦を落として２連敗。ゲーム差は２に広がり、貯金２１となった。先発の加藤貴は制球が甘く、今季最短となる４回途中４失点ＫＯで５敗目。打線も元気なく４安打１得点に終わった。試合後、新庄監督は２連敗となった加藤について「１試合で甘いボールはたくさんあると思うんですけど、それがファールになるか、前に飛