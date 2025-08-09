歌手の石川さゆり（67）が9日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。イチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）との思い出を語った。イチロー氏は現役時代、2008年から打席に入る際の登場曲に石川の大ヒット曲「天城越え」を使用していた。石川は「イチローさんって日本人であることをとっても大事にしておられて、大みそかは紅白歌合戦をきちんと見て年越ししておられた」ときっかけについて語り始めた。