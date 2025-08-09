8日、米ハワイ州マウイ島ラハイナ沖で、山火事犠牲者の追悼儀式「パドルアウト」に参加し、水しぶきを上げる人たち（共同）【ラハイナ共同】102人が死亡した2023年の米ハワイ州マウイ島の山火事は8日、発生から2年となった。被害が集中した西部ラハイナのビーチでは被災者ら数百人が集まり、サーフボードで沖合に出て死者を悼む伝統儀式に参加した。多くの被災者の精神状態が悪化したことが調査で新たに分かり、健康不安の長期化