9回に登板し29セーブ目を挙げた中日・松山＝バンテリンドーム中日はけがから復帰の松山が1回を無得点に抑え、6月27日以来の29セーブ目。先発の高橋宏は8回無失点で5勝目を挙げ、ボスラーが3安打2打点と活躍。広島は森下が6回2失点と粘ったが、打線の援護がなかった。