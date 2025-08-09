西武は９日、「右肩違和感」のため西川愛也外野手（２６）の出場選手登録を抹消した。ＭＲＩ検査では異常は確認されなかったものの、状態が万全ではないため大事をとった形となった。西口監督は「キャッチボールとかは大丈夫だけど振った時にちょっとだけ（痛い）と言ってた。一度しっかり原因を突き止めてとのことで」と状態を説明した。西川は「右肩違和感」のため７日の日本ハム戦（エスコン）のベンチ入りを外れていた