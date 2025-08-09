トランプ関税を巡る情報の錯綜により、金の価格が乱高下した/Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米国の政府機関が金塊を関税の対象外にしないと示唆したことを受け、世界の金市場は新たな混乱に陥っている。ＣＮＮが確認した７月３１日付の税関・国境警備局（ＣＢＰ）の書簡によると、１キログラムおよび１００オンスの金塊の輸入には相互関税が課せられる。この発表は、金塊が関税対象外になると