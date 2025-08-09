九州から東北付近にのびる前線や前線上の低気圧の影響で、10日は九州から東北南部では広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。土砂災害などに警戒・注意してください。特に九州北部では厳重な警戒が必要です。これらの地域では日中も気温がほとんど上がらず、最高気温は平年並みか低くなりそうです。一方で、東北北部から北海道では晴れ間もあって気温が上がり、最高気温は平年より高い所が多