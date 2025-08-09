8日に記録的な大雨となった鹿児島県では、9日も行方がわからない女性の捜索が続いているほか、断水など生活への影響が続いています。鹿児島県姶良市では、土砂崩れで倒壊した住宅に住む30代後半の女性1人と、いまも連絡が取れていません。9日も警察と消防が捜索を続けていますが、発見には至っていません。また、断水が続く姶良市と霧島市では、給水所が設けられ、午後も列は途切れませんでした。訪れた女性「風呂とトイレが、すご