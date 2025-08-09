8月9日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、R.キング騎乗の1番人気、ヒシアムルーズ（牡2・美浦・堀宣行）が快勝した。2馬身差の2着にアッカン（牡2・美浦・奥村武）、3着に2番人気のグレーヌドジョワ（牡2・栗東・今野貞一）が入った。勝ちタイムは1:50.0（稍重）。【札幌4R】キング騎乗 ドゥマーベリックが9馬身差圧勝サートゥルナーリア産駒2歳新馬戦・ヒシアムルーズとR.キング騎手R.キング騎乗の1番人気、