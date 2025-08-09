8月9日、札幌競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1700m）は、R.キング騎乗の4番人気、ドゥマーヴェリック（牡3・美浦・萩原清）が快勝した。9馬身差の2着に1番人気のホウオウサムレット（牡3・美浦・田中博康）、3着にオンクラウドナイン（牡3・美浦・和田正一郎）が入った。勝ちタイムは1:44.4（重）。2番人気で横山和生騎乗、ミライエイゴウ（牡3・栗東・四位洋文）は、9着敗退。【中京スポニチ賞】永島まなみ 相棒スリールミ