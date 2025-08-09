◆パ・リーグロッテ―オリックス（９日・ＺＯＺＯマリン）スタメンが発表された。今季２度目の６連敗は避けたいオリックスは、中川圭太内野手が「５番・左翼」で先発。左翼でのスタメン出場は、２３年６月７日の巨人戦（京セラドーム大阪）以来、自身２年ぶりとなる。以下、両チームのスタメン。【オリックス】１番・中堅広岡２番・三塁宗３番・ＤＨ頓宮４番・右翼杉本５番・左翼中川６番・一塁太田７番・二塁大