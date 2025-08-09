◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節川崎―福岡（９日・Ｕ等々力）７位・川崎と、１１位・福岡の一戦。川崎は新加入の元クロアチア代表ＤＦウレモビッチが初先発し、セルビア出身のＦＷロマニッチがベンチ入りした。▼川崎スタメンＧＫ山口瑠伊ＤＦ佐々木旭、ウレモビッチ、ファンウェルメスケルケン際、丸山祐市ＭＦ山本悠樹、橘田健人、脇坂泰斗ＦＷエリソン、伊藤達哉、マルシーニョ