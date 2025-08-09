◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦青藍泰斗―佐賀北（９日・甲子園）３５年ぶりの聖地に立った青藍泰斗（栃木）の青いユニホームが話題を呼んでいる。さわやかなブルーに白い縦じまとこれまでにない独創的な色使いのユニホームが甲子園の黒土に映えた。スクールカラーの青色を取り入れるべく、昨秋からユニホームを変更。５日の開会式でも特徴的なユニホームが話題を呼び、Ｘ（旧ツイッター）などＳＮＳ上