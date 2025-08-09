ハハに起きた出来事や生き様を知ってほしい現在96歳の森田富美子さんは、1945年8月9日、長崎の原爆投下で、爆心地に近い自宅で両親と弟3人を失いました。そんな富美子さんを娘の森田京子さんは、「ハハ」と呼びます。「ハハが長崎で原爆にあったことは知っていました。家族を失ったことも知っていました。ですが、ハハが原爆について詳細を語ることもなかったので、私が様々な事実を知ったのはここ数年のことでした」富美子さんが