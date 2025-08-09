この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 6歳男子「ねえパパ…」潤滑スプレーを見た子の気づきに4.7万いいね idler _SEMT KISK(@SEMT_KISK)さんの投稿です。子ども観察力や集中力に驚かされたことはありませんか