７日午後６時３５分頃、ＪＲ高崎線下り普通電車（１５両編成）が埼玉県の上尾駅に停車した際、ホームと反対側のドアを開ける操作ミスがあった。２０歳代の男性車掌が一時的に居眠りし、慌てて反対側のドアを開けてしまったという。乗客約２０００人に転落やけがはなかった。ＪＲ東日本高崎支社が同日、発表した。車掌は「睡魔に襲われた。駅に到着したことに気づき、焦って反対側のボタンを押してしまった」などと話していると