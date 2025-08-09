藤井聡太七冠将棋日本シリーズ、第46回JTプロ公式戦は9日、2回戦第1局が静岡市で指され、藤井聡太七冠（23）＝竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将＝が106手で佐々木勇気八段（31）に勝った。藤井七冠は10月12日に名古屋市で行われる準決勝第1局で、渡辺明JT杯覇者（41）―山崎隆之九段（44）の勝者と対戦する。