中日２―０広島（セ・リーグ＝９日）――中日のボスラーが来日２度目の猛打賞。一回二死一、二塁では、速球にバットを合わせて左前に打球を運んだ。１人が生還し、「初回からチャンスで回ってきて、得点できてよかったよ」と話した。三回にも左前打を放つと、五回にも左前適時打。試合前時点で１１打数４安打と相性の良い森下から固め打ちした。