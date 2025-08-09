衝撃展開が続く木村文乃、ラウール出演のフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」がＳＮＳ上で盛り上がっている。登場人物に次々と明らかになるウソや闇…。ハイスペックな銀行員・川原洋二（中島歩）が不倫している人妻・田所雪乃を演じているのが野波麻帆（４５）。野波は１９９６年、「第４回東宝シンデレラ」でグランプリを受賞し、芸能界入り。２人の子供がおり、デザイナー、そして、長澤らのスタイリングを手がけるな