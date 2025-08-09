¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç±ýÇ¯¤ÎÈþËÆ·òºß¡ª½÷Í¥¤ÎÁó°æ¤½¤é(44)¤Î¡¢±ýÇ¯¤ÎÈþËÆ·òºß?¤·¤¯¤¸¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ÝÎò23Ç¯·ë¹½¤·¤¯¤¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿w¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡×(AbemaTV)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÇò¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Áó°æ¤½¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aoi_sola¤è¤ê)(Áó°æ¤½¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@a