◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が7回4安打1失点の好投で、自身初の3年連続2桁勝利となる10勝目を手にした。2位日本ハムとの首位攻防3連戦の初戦を任された右のエース。2回にマルティネスに右中間への二塁打と味方の失策などで1点を先制されたが、直後に味方が逆転した。有原はその後、低めのチェンジアップを中心に打たせて取る投球で追撃は許さなかった。7回は四球と安