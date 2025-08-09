◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、首位攻防戦3連戦の初戦を快勝で制した。先発の有原航平は0−0で迎えた2回表、マルティネスの右中間二塁打と犠打で1死三塁のピンチを背負うと、清宮幸太郎の一塁への緩いゴロを処理した一塁の中村晃が本塁に悪送球。三走のマルティネスが先制のホームを踏み1点の先制を許した（記録は野選と一失）。1点を追う打線は直後の2回裏、先頭の山川穂高が