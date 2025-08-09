◇パ・リーグソフトバンク4−1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）パ・リーグの首位攻防3連戦の初戦は投打がかみ合ったソフトバンクが快勝した。1−1の2回1死一、二塁から右前決勝打を放った海野は、7回1失点で10勝目を挙げた有原とのバッテリーでお立ち台へ。自虐ネタもまじえて本拠地のファンを沸かせた。「（適時打の場面は）ゲッツーを打たないことだけ考えていました。今日、ライトゴロになっちゃったんで、