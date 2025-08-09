◇セ・リーグ広島0―2中日（2025年8月9日バンテリンD）広島・森下暢仁は今回も中日に屈した。初回は味方守備のミスからボスラーに左前適時打を浴び、先制されると、0―1の5回も2死三塁から再びボスラーに左前適時打を打たれた。6回2失点（自責1）と先発として試合はつくったが、援護に恵まれず、6月20日の楽天戦から8連敗で13敗目（5勝）を喫した。これで中日戦は昨季から自身7連敗となった。