2024年10月、車検切れの車を無免許で運転して山陽自動車道で事故を起こし、男性にケガを負わせたまま逃走したベトナム国籍の男がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年１０月、広島市安佐北区の山陽道自動車道で、前方を走行していた普通乗用車に衝突し、そのまま車を置いて逃げた疑いがもたれています。 衝突された車に乗っていた４０代の男性は胸椎などを捻挫するけがを負っていました。 警察に