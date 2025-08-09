鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝は８月９日の札幌１１Ｒ・エルムＳでミッキーヌチバナ（牡７歳、栗東・高橋亮厩舎、父ダノンレジェンド）に騎乗した際、４コーナーで外側に斜行したことで、ブライアンセンス（丹内祐次騎手）の進路が狭くなった。この件で同騎手は８月２３日から８月３１日（開催日は４日間）までの騎乗停止となった。